Argumentačná kríza

V dnešných dňoch je problém nevyzerať prehnane zapálený do niečoho, hrubý alebo blbý. Vášňou väčšiny ľudí sú sociálne siete a s tým súvisiace diskusie, články a pod. Na tom nie je nič zlé, až dokým sa nedostaneme do temných vôd...

My, ľudia, sme zaujímavé tvory. Od dávnych čias sa delíme na tímy. Nie futbalové, hokejové, dokonca ani basketbalové. Sú to tímy, v ktorých hrá hlavnú rolu istá zásada, idea alebo názor. Často si myslíme, že tieto tímy si vyberáme sami, z vlastného rozhodnutia, ale zvyčajne to tak nie je. V mnohých prípadoch nás ovplyvňujú vonkajšie faktory ako prostredie, v ktorom žijeme, kultúra, národnosť, blízky kruh ľudí a vzdelanie . Možno si hovoríte, že ak v "tíme" predstavuje zásadnú opornú stenu "môj" názor tak vás sklamem. Lebo vlastný názor by ste nemali, keby nebolo vyššie podčiarknutých javov v hre.

V argumentačnom umení sa zakladá podľa môjho uváženia na troch dôležitých okolnostiach : 1. Osobný názor, 2. Expresia a 3. Logickosť. Ak nie sme naladení na jednu vlnu uvedieme si príklad :

Myslím si, že očkovanie je veľmi účinná prevencia pred smrteľnými chorobami v dnešných dňoch, keďže v minulosti bola úmrtnosť na choroby oveľa vyššia.

Rozoberme si hore vyslovený výrok, ktorý je čisto náhodný a nemá žiadnu súvislosť s textom. Začiatok výroku zastrešuje sloveso v tvaremyslím si, čo hovorí o mojom postoji. Som si istý používame v 100% dôveryhodnosti, Podľa môjho názoru, vyjadruje nestranný postoj ku hocijakej téme. Vieme, že výrok možno obsahuje prvky osobného názoru vo forme istého slovesa, ale to ešte neznamená, že je pravdivý. Pravdivosť je asi najzložitejšia záhada celého argumentačného umenia. Každý z nás má iné skúsenosti, iné vzdelanie a iný rozhľad v informáciach, preto je zložité uznať presnosť výroku. Príkladom sú dnešné skupiny s pozoruhodným rozhľadom v oblastiach chémie geografie, kozmonautiky, fyziky a podobných vied. Súčasťou týchto skupín sú aj tri (asi najznámejšie) komunity a to Flat Earth Society, Chemtrails Slovensko a Anti-Vaxxeri. Takéto skupiny možno pevne presadzujú právo slobodného prejavu a osobný názor, ale pri logickosti to môžeme prirovnať rybe na púšti. Žiadny príspevok nemá overený zdroj a viac sa vám zdá, že tam úradujú nezávislí vedci a odborníci než ľudia, ktorí idú pokojne diskutovať a zdieľať fakty. Na tom by nebolo nič zlé, skôr smutné, že sa vlastnou nevedomosťou a nedostatočnými poznávacími skúsenosťami privádzajú do hlúposti. Negatívnym javom je, keď takéto nepravé informácie z neoverených zdrojov cestujú cez všetky sociálne siete, internet a všelijakým komunikačným kanálom k ľuďom s menším všeobecným rozhľadom, čo môže mať za následok persifláž a otupenie. V neposlednom rade treba opomenúť expresiu. Ak už aj máte informácie a vlastný postoj, treba to sformulovať čo najlepšie a najzrozumiteľnejšie pre čitateľa/poslucháča. Ide o to aké jazykové vyjadrenie použijeme či už nadávky alebo terminologické výrazy, ako sa snažíme upútať pozornosť buď veľkými písmenami, zvýraznením nejakého textu, väčším počtom interpunkčných znamienok, gestikuláciou a rečou tela. Aj takéto, pre niekoho banality, zohrávajú rolu v argumentačnom umení - diskusii/polemike.

Aj takto vyzerá zdieľanie informácií, ktoré nedávajú väčšinou zmysel

Ľudská kreativita niekedy nepozná hraníc.

Prehnané vyjadrovanie a klamlivé tvrdenia. Čo k tomu dodať https://www.youtube.com/watch?v=UhmEOuoXIeI

Koniec koncov, nedokážeme všetko zmeniť podľa nás. Sme ľudia a prirodzene nad vecami premýšľame a vytvárame si vlastný pohľad. Závisí priamo od nás, ako sa ku tým veciam postavíme a ako budeme veci analyzovať a ďalej šíriť medzi ostatných.